Sua esposa Ana Dora de Agrela, seus filhos: Orlando Pereira de Agrela e Gilberto Pereira de Agrela, netos: Diego Josué Pereira, Samuel Pereira de Oliveira e Matias Pereira de Oliveira, suas irmãs: Alcinda Pereira e Irene Pereira, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Bertoldo Pereira da Silva, natural da freguesia do Campanário, Ribeira Brava, e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, quinta-feira, dia 15 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 13:30h e as 15:00h, saindo de seguida para junto do largo do Centro de Saúde de Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45h em direção à Igreja Paroquial de São Brás – Campanário.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 18 de janeiro, na Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Campanário, 14 de janeiro de 2026