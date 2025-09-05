MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

5-09-2025
Benvinda de Jesus Fernandes
Benvinda de Jesus Fernandes
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Seus filhos: Fernandina Teles, Inês Teles, Zélia Teles, Ramiro Teles, Paula Teles, Sérgio Teles, Cidália Teles, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos, afilhados, demais família, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, madrinha, amiga e vizinha que foi residente na Levada do Pico do Cardo de Dentro nº93, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça-feira dia 09/09/2025 pelas 18h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 5 de setembro de 2025.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas