Benvinda de Jesus Fernandes

Seus filhos: Fernandina Teles, Inês Teles, Zélia Teles, Ramiro Teles, Paula Teles, Sérgio Teles, Cidália Teles, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos, afilhados, demais família, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, madrinha, amiga e vizinha que foi residente na Levada do Pico do Cardo de Dentro nº93, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça-feira dia 09/09/2025 pelas 18h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 5 de setembro de 2025.