Beatriz Luísa Gomes

Seus filhos José António e esposa; Maria Laurinda, marido, filhos e netos; Maria José e filhos; Maria e filho; Beatriz, marido e filhos; Maria Celeste, marido e filhos; José Agostinho e esposa; seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Bispo D. Manuel Joaquim Gonçalves Andrade, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 16/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sexta-feira, 20/03/2026, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 16 de março de 2026