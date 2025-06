Avelino Pequenesa Vieira

Sua mãe, Lurdes Farinha Pequenesa Lebro, sua irmã, Ana Sófia Vieira, marido e filhos, sua avô Elisa Farinha, sobrinhos, tios, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso filho, irmão, cunhado, tio, neto, sobrinho, primo, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Bairro dos Moinhos, Freguesia de São Pedro, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, domingo, dia 29 de junho de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, após a qual prosseguirá para cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na terça-feira, dia 1 de julho de 2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São José, Funchal, pelas 19:00 horas.

Funchal, 28 de junho de 2025