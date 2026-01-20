Avelino Figueira dos Santos

Sua esposa Maria Rosa da Silva; seu filho Ricardo Figueira e esposa; seu genro; seus netos Ana Maria Figueira e Abel Ricardo Figueira; sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi às Escadinhas do Arieiro, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 20/01/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:00 horas para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja velha de São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Quinta-feira, 22/01/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 20 de janeiro de 2026