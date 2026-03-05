Augusto Laurindo da Costa Pestana

Sua esposa Clara Fernandes Marçal, seu filho Laurindo Pestana, esposa e filhos, demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Rua dos Frias nº19, freguesia de São Pedro e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Lar Dona Olga (Cruz Vermelha), Unidade Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, em especial à Srª Drª Vilma, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

A todos os seus amigos que estiveram sempre presentes o nosso muito obrigado.

Funchal, 5 de março de 2026.