Armando Quintal Figueira

Suas filhas: Anabela Figueira; Florbela Souza, marido, filhos e netos; e Vera Figueira, seus cunhados, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio do Livramento, freguesia do Caniço, cujo funeral se realizará amanhã, sexta-feira, com a celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Finda a cerimónia, prosseguirá para inumação em jazigo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renova um especial e merecido agradecimento à Dra. Mónica Sousa, assim como a toda a equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do serviço de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela dedicação e notável profissionalismo que sempre demonstraram para com o seu familiar

A todos, uma palavra de gratidão e obrigado.

Domingo, dia 16 de Março pelas 08h00, terá lugar na Igreja Matriz do Caniço, a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia, reiterando uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

A Loja do Armando – Armando Figueira e Filhos Lda. comunica às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. Armando Figueira, sócio-gerente e pai das sócias desta empresa, cujo funeral se realizará amanhã, com missa pelas 12h00, na Capela do Novo Cemitério do Caniço, após a qual prosseguirá para inumação em Jazigo.

A Gerência da Empresa Vera Figueira – Contabilidade Lda. comunica às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. Armando Figueira, pai da sócia-gerente, cujo funeral se realizará amanhã, com missa pelas 12h00, na Capela do Novo Cemitério do Caniço, após a qual prosseguirá para inumação em Jazigo.

Caniço, 6 de março de 2025