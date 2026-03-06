Arlete Soares Fernandes Rebolo

Seus filhos Sara Soares de Jesus, filhos e neta; José Luís Rebolo de Jesus, esposa e filha; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Capela, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 06/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:15 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 08/03/2026, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Curral das Freiras, 6 março de 2026.