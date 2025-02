Arlete Fernandes Barradas

Sua irmã, irmãos, cunhados, sobrinhos afilhados e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi ao Ed. Lagar da Giesta, Paróquia de Santa Cecília, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira 17/02/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:30 em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno vélorio, logo em seguida missa de corpo presente pelas 15:30 seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério Municipal da freguesia.

A família desta nossa irmã agradece a todas as pessoas que possam participar no funeral desta nossa aquerida familiar. Mais informa que a missa de 7.º dia sera realizada na proxima Quarta-Feira as 19:00 na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 17 de fevereiro de 2025.