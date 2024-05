Arcenia da Silva de Bairo

Seus Sobrinhos, Sobrinhos-netos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada dos Combatentes, Vila, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 28/05/2024, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:30 horas para a capela do cemitério de São Caetano, Terças, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

”Uma mãe é capaz de tudo sem receber nada. De amar com todo o seu coração, sem esperar nada em troca, foste a nossa segunda mãe, e no nosso coração, serás eterna.”

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próximo Sábado, 01/06/2024, pelas 20:00 horas, na Igreja de Cristo Rei, Monte, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece o cuidado e carinho das enfermeiras do Hospital dos Marmeleiros, especialmente a enfermeira Marta, que foi um anjo, na nossa dor.

Ponta do Sol, 28 de maio de 2024