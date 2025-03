António Rogério de Freitas

Sua esposa, filho, filha, nora, genro, netos ,irmãos, cunhados, sogra, sobrinhos , e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural que foi ao Complexo Habitacional da Pedreira (Caminho Velho do Covão), Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta terça-feira,18/03/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:15, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente, que será celebrada pelas 15:30, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia .

A gerência e todos os funcionários do Grupo Nico’s Burguer participa o falecimento do Sr. António Rogério Abreu Freitas irmão do funcionário Vicente Rui Freitas, endereçando as sentidas condolências a toda a família. Mais se informa que o seu funeral será nesta terça-feira, ás 15:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos.

Mais se informa que a missa de 7º dia será na próxima, terça-feira, 25/03/2025 ás 17:30 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, como forma de agradecimento a todas as pessoas que possam acompanhar o funeral deste nosso querido familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

Caminho Velho do Covão, 18 de março de 2025