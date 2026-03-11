MADEIRA Meteorologia
11-03-2026
António Ricardo de Abreu
Conhecido por Madjer - Faleceu
  • Freguesia| Campanário

Seus filhos José Joaquim Fernandes de Abreu; Agostinho Gonçalves Fernandes; António Miguel Gonçalves Fernandes, sua nora e netos, sua irmã, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho das Furnas e Amoreiras, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 11/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 14/03/2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Campanário, 11 de março de 2026

