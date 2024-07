António Pinto de Abreu

Seus filhos, noras, genros, netos e bisneto, seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Lombo do Pedregal, Garachico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 16/07/2024, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 21/07/2024, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e auxiliares dos 2º e 3º andares do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Câmara de Lobos, 16 de julho de 2024