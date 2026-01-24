António Martinho Teixeira

Seu filho António José Teixeira Vieira cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso pai, morador que foi à Rua Capitão José Jorge Frutuoso da Silva, Monte, e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, 25/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 24 de janeiro de 2026