António José Torres Andrade

Sua esposa, filhos, mãe, sogros, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, compadres, primos, tios, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Dr. Cosme, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 22/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 26/12/2025, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais da Unidade de Hemato-Oncologia, ao Hospital de Dia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em especial ao Dr. Fernando Jacinto e esposa, aos Centros de Saúde e Bombeiros do Porto Moniz e de São Vicente, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Porto Moniz, 22 de dezembro de 2025.