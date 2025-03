António Joaquim da Costa

Sua esposa, filhos, filha, noras, netos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, Natural que foi ao Sitio da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-Feira, 03/03/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 13:45 para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia .

Mais se informa que a missa de 7º dia será no próximo, Domingo dia 09/03/2025 às 11:00 na Igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos como forma de agradecimento a todas as pessoas que possam acompanhar o funeral desta nossa querida famíliar. Desde já o nosso muito obrigado.

O Ex-presidente da assembleia da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, participa o falecimento do Sr. António Costa e desde já expressa as mais sentidas condolências aos familiares deste grande amigo.

Sítio da Marinheira, 3 de março de 2025.