António Gonçalves Valente

Sua esposa Maria Manuela Pereira de Gouveia Trigo Gonçalves Valente (Necas), seus filhos Patucha Trigo Gonçalves Valente, Helena Maria Trigo Gonçalves Valente Lima Frango, Nuno Trigo Gonçalves Valente, Miguel Trigo Gonçalves Valente, seus genros, noras, netos, netas, bisneto e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia de São Martinho concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação em jazigo de família no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo sábado, dia 26.10.2024, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Funchal, 20 de outubro de 2024.