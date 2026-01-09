MADEIRA Meteorologia
9-01-2026
António Gonçalves de Sousa
António Gonçalves de Sousa
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Sua enteada, netas, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à Rua África do Sul, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 11:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

Agradecendo a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 9 de janeiro de 2026

