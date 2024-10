António Gonçalves

Sua esposa, filhos, filhas, noras, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, vizinhos, amigos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural que foi da Travessa da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza neste Sábado, 26/10/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:45, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 12:00 seguindo em cortejo fúnebre para jazigo do cemitério da freguesia.

Mais se informa que a missa de 7º dia será na próxima Sexta-Feira Às 17:30 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, como forma de agradecimento a todas as pessoas que acompanharam o funeral deste nosso querido familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

Travessa da Marinheira, 26 de outubro de 2024