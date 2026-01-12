Sua esposa Delta Faria, filhos, noras, netas, netos, bisneta, bisnetos, irmã, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo António Délier Coelho, natural de Câmara de Lobos e residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro.

Saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem, Rua Engenho do Mel – Funchal, pelas 13:00h com destino à capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h, prosseguindo para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 14 de janeiro, na Igreja do Colégio, Funchal pelas 17:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 12 de janeiro de 2026