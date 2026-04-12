António de Jesus da Silva

Com carinho e saudade de sua esposa, filhos, filhas, noras, genro, netos, bisneto, irmãos, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Rua da Cruz Entrada n.º2, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste Domingo, 12/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:30 horas, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, onde haverá missa de corpo presente que será celebrada pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Quarta-feira, 15 de abril, às 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Jardim da Serra, 12 de abril de 2026