António de Freitas

Sua esposa Fátima Freitas, seus filhos, noras, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa do Lombo ao Liro, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 09/08/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Terça-feira, 12/08/2025, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 9 de agosto de 2025