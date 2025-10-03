António Bernardo Ferreira de Jesus

Sua família, amigos, a Direção e os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, que foi residente ao Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 03/10/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece muito reconhecidamente a toda a equipa da Unidade São João de Deus, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 3 de outubro de 2025