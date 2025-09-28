Seus filhos, noras, netos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Curral Velho, 2ª Vereda do Corgo nº111, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 04-10-2025) pelas 17h00 na Igreja Paroquial da Visitação, freguesia de Santo António.

A Empresa HPT Distribuição Postal, Unipessoal LDA. participa o falecimento do Sr. António Bernardino Gomes Luís pai do Sócio-Gerente o Sr. Hugo Luís.

Funchal, 28 de setembro de 2025