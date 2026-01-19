MADEIRA Meteorologia
Participação

19-01-2026
António Ambrósio Fernandes
Faleceu com 82 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de sua esposa Maria da Conceição Rodrigues, seu filho, filhas, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi residente ao Sítio da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos, atualmente a residir na Rua do Fontenário nº 15. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta segunda-feira, 19/01/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14h00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15h30 seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 25 de janeiro, às 11h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Santa Maria Maior, 19 de janeiro de 2026

