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Participação

16-03-2026
António Abel Rodrigues Nunes
António Abel Rodrigues Nunes
Faleceu
  • Freguesia| São Roque

Sua esposa, mãe, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Conde da Alegria, São Roque, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 16/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 21/03/2026, pelas 17:30 horas, na Igreja Paroquial de São Roque, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A gerência e funcionários da empresa VERSAOMAGNOLIA LDA. lamentam e participam o falecimento do Sr. António Abel Rodrigues Nunes, amigo de longa data, e endereça à família as mais sentidas condolências.

A gerência e funcionários da empresa REIS & BARROS, LDA. lamentam e participam o falecimento do Sr. António Abel Rodrigues Nunes, amigo de longa data, e endereça à família as mais sentidas condolências.

Funchal, 16 de março de 2026

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