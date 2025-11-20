Sua esposa, suas filhas, genros, netas e bisneto, sua sogra, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa da Fonte da Saraiva, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 20/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia sexta-feira, 21/11/2025, pelas 19:00, horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais dos serviços de medicina intensiva do 3.º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Os irmãos da Confraria de Santa Cecília participam o falecimento do Sr. António Abel Correia, membro da confraria, e endereça as sentidas condolências à família.

Câmara de Lobos, 20 de novembro de 2025