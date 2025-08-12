Sua irmã, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais família, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Aníbal Nunes Gomes Jasmins, natural da freguesia de Santo António e residente que foi em São Martinho - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça feira, dia 12 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente no período das 13.00h até às 13.30h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 12 de agosto de 2025