MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

12-08-2025
Aníbal Nunes Gomes Jasmins
Aníbal Nunes Gomes Jasmins
Faleceu com 79 anos
  • Freguesia| São Martinho

Sua irmã, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais família, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Aníbal Nunes Gomes Jasmins, natural da freguesia de Santo António e residente que foi em São Martinho - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça feira, dia 12 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente no período das 13.00h até às 13.30h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 12 de agosto de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que deve acontecer nos apartamentos de Alojamento Local em prédios de Habitação a Custos Controlados?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas