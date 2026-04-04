Sua esposa, Maria Lurdes Fernandes, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, seus irmãos, sobrinhos e demais familiares presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia da Camacha.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da palavra pelas 15h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo fúnebre prosseguirá para inumação em Jazigo.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, se associarem neste momento de dor e esperança.

O Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da RAM, vem por este meio participar o falecimento do nosso associado º 6.530, Ângelo Pedro Nóbrega Teixeira o que endereçamos as mais sentidas condolências à família.

É com profundo pesar e imensa tristeza que a LusOriginal Agência de Viagens Unipes. Lda., lamenta o falecimento do Sr. Ângelo Pedro de Nóbrega Teixeira, avô da nossa colega Joana Teixeira.

Neste momento de partida, unimo-nos em pensamento e solidariedade à família e amigos, e endereçamos a todos as mais sentidas condolências.

Camacha, 4 de abril de 2026