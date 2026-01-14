Angelina de Faria

Com carinho e saudade de seu filho, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada do Luzeirão nº61, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 14/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14h00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15h30, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério da freguesia.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:15 do Largo das Corticeiras, subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, a todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Terça-feira, 20 de janeiro, às 08:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 14 de janeiro de 2026