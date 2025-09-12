Ângela Maria Maia de Vasconcelos

Seu marido, seus filhos, noras, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Ladeira, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 12/09/2025, saindo da Capela Mortuária da Vila, Porto Moniz, pelas 15:30 horas, para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Vila, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na quinta-feira, 18/09/2025, pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Vila, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Os Funcionários dos Centros de Saúde do Concelho do Porto Moniz, Médicos, Enfermeiros, Assistentes Técnicos/Operacionais e T.A.S.; manifestam o seu profundo pesar pelo falecimento da Sra. Ângela, mãe da Sra. Enfermeira do Serviço de Urgência do Porto Moniz, Carina Vanessa Maia Vasconcelos, e apresenta aos seus familiares as mais sentidas condolências.

Porto Moniz, 12 de setembro de 2025