Anália Maria de Castro Pimenta de Sousa

Seu marido Manuel Teixeira de Sousa, filhos, genros, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza amanhã, quarta-feira dia 25.02.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no domingo dia 01.03.2026, pelas 09:30 horas, na Igreja da Paroquia de São José, Funchal.

Funchal, 24 de fevereiro de 2026.