Ana Paula da Silva Nóbrega

Seu marido, Rui Manuel Ferreira de Nóbrega, seus filhos, Paulo Nóbrega e filha, Vanessa Dória, marido e filha, Rui Nóbrega, companheira e filhos, Maria João Nóbrega, companheiro e filhos, Ana Isabel Nóbrega, companheiro e filhos, Francisco Nóbrega, companheira e filho, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, moradora que foi à Rua da Vargem, freguesia de São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, após a qual prosseguirá para cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que no sábado, dia 6 de setembro de 2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja da Sé, Funchal, pelas 18:00 horas.

Funchal, 3 de setembro de 2025