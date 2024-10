Ana Paula da Silva Freitas Perestrelo

Seus filhos: Carlos Miguel Freitas Perestrelo e Hélder Alexandre Freitas Perestrelo, sua esposa Dina Miquelina Gomes e filho Carlos Gabriel Gomes Perestrelo, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada dos Marmeleiros, freguesia do Imaculado Coração de Maria, e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para Jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 20, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria.

Funchal, 16 de outubro de 2024