Ana Marta Barros Fernandes

Seu irmão José Patrício Barros Fernandes, esposa e filhos; sua cunhada Lurdes Loureiro e filhas; demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Lombada, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 06/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 12/04/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa do 3º andar do Hospital Particular da Madeira, de forma especial à Dra. Mariana Fernandes, todo o apoio e dedicação com que trataram a sua familiar.

O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR) manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento da D. Marta Fernandes, cuja partida deixará um vazio entre todos os que com ela trabalharam e conviveram.

A D. Marta será lembrada como uma colega inteligente, perspicaz, trabalhadora e íntegra, que exercia as suas funções com dedicação e um forte sentido de missão.

No dia a dia, era uma presença atenta e genuína, que se destacava por aproximar as pessoas, sendo muitas vezes a alma dos momentos de convívio e das celebrações.

Era, acima de tudo, uma pessoa de grande carácter e bondade, de quem se gostava facilmente, e que ficará na memória de todos pelo exemplo de carinho e entrega que colocava em tudo o que fazia.

O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, endereça à família, amigos e a todos os que lhe eram próximos as mais sentidas condolências.

Funchal, 6 de abril de 2026