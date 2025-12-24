Ana Marques Teixeira

Seus filhos, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua 1 do Pico das Romeiras, Bloco D3, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 24/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 24 de dezembro de 2025