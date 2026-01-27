Seu marido, filho, filha, nora, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, tios, primos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, irmã, cunhada, tia, madrinha, sobrinha, prima, amiga e parente, residente que foi à Vereda dos Sardinhas; Piquinho, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 12:00 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A saudade é o azar de quem teve muita sorte, afinal só sente saudade quem ama, e só deixa saudade quem foi amor.

Minha irmã o teu corpo estava cansado, mas o meu amor por ti não estava, fica tranquila porque tudo o que foste vive comigo para sempre, tiveste que partir, mas sei que foste em paz porque deixaste luz suficiente para iluminar o resto da minha vida, obrigada por tudo, amo-te para além do tempo e para sempre. Love you.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todos quantos se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, acompanhando-a até à sua última morada. Agradece, ainda de um modo especial, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço Unidade Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pelo carinho, dedicação, empenho, apoio e por todos os cuidados prestados à nossa querida parente.

Mais informa que, no próximo sábado, dia 31/01/2026, pelas 18:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª Ana Maria Gouveia Sardinha Gouveia, tia do nosso elemento Lucas Sardinha Gomes. Apresentamos as condolências à família enlutada.

Machico, 27 de janeiro de 2026