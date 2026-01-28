Ana Maria Fernandes Luís Temtem

Seus filhos: José Desidério Gomes Fernandes Luís, esposa e filhas, Roberto Gomes Fernandes Luís, esposa e filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente no Caminho do Curral Velho nº21, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Mãe. Tu foste uma guerreira, uma lutadora em toda a tua vida, foste uma mãe e avó dedicada e presente nas nossas vidas. Queremos dizer te que te amámos muito .

O nosso amor por ti é infinito e não temos palavras para te agradecer tudo o que fizeste por nós. Mãe, foste tudo para nós, hoje despedimo-nos de ti com uma eterna gratidão. Farás sempre parte de nós. Até um dia mãe, descansa em paz.

Funchal, 28 de janeiro de 2026