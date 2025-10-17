Seu marido, filha, filhos, noras, genro, netas, netos, irmã, irmãos, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Ana Luísa Camacho Teixeira Ferraz, natural e residente que foi na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 17 de outubro, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 21 de outubro, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 17 de outubro de 2025