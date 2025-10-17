MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

17-10-2025
Ana Luísa Camacho Teixeira Ferraz
Ana Luísa Camacho Teixeira Ferraz
Faleceu com 60 anos
  • Freguesia| Santo António

Seu marido, filha, filhos, noras, genro, netas, netos, irmã, irmãos, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Ana Luísa Camacho Teixeira Ferraz, natural e residente que foi na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 17 de outubro, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 21 de outubro, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 17 de outubro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas