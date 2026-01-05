Ana Isabel Fernandes Ferreira Correia

Seu marido, filhos, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente e que o seu funeral se realiza amanhã terça-feira, dia 06.01.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira dia 09.01.2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal.

A família agradece a Dra. Sofia, Dr. Pedro Miguel e toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares dos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa familiar.

Funchal, 5 de janeiro de 2026.