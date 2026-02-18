Ana Freitas

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, sua irmã, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Ribeiro Real, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quinta-feira, 19/02/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 22/02/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 18 de fevereiro de 2026