Ana de Goes Pereira

Os seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, presente e ausente, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua querida mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, madrinha, amiga, vizinha e parente, natural da freguesia de São Jorge, Santana e a residir à Estrada Cónego Ernesto Fernandes de Freitas, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Saúde, Lameiros, São Vicente, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo para inumação no Cemitério da freguesia.

A família mui reconhecidamente agradece todas as manifestações de pesar nesta hora de dor, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua querida parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

São Vicente, 19 de abril de 2026