Seu marido, filhas, genros, netas, netos, irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Ana Bela Sousa da Cruz Jardim, natural e residente no Monte.

O funeral realizar-se-á domingo, dia 31 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:30h e as 13:30h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 03 de setembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 30 de agosto de 2025