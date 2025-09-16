MADEIRA Meteorologia
16-09-2025
Américo Rodrigues Jardim
Faleceu (Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)
  • Freguesia| Porto Moniz

Seus filhos, nora e netos, seu irmão, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Coxa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 16/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 21/09/2025, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 16 de setembro de 2025

