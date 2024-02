Amândio Amaro Fernandes de Freitas Poeira

Seus filhos, Amândio Óscar Vieira Poeira e César Duarte Vieira Poeira, seus irmãos, Madalena, Carmelita, Maria José, José, Tolentino, Lúcia e Leonardo, seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, irmão, cunhado, tio e parente, natural do sítio do Janeiro, freguesia de Santa Cruz, actualmente a residir em Londres, onde faleceu.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje na Igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da Localidade.

Pelas 11:15 horas um autocarro sai de Junto ao bar a Torre, sobe a Estrada de Santo António da Serra, Moinho do Valente, vai até ao fim do caminho dos Moinhos e desce o caminho do Janeiro para a Igreja, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o cortejo fúnebre até ao cemitério, regressando depois aos mesmos locais.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral acompanhando o seu parente até à sua última morada.

Santa Cruz, 10 de fevereiro de 2024