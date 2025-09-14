MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

14-09-2025
Amadeu Dias da Silva
Amadeu Dias da Silva
Antigo militar da GNR - Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Sua esposa Francisca Silva, seu filho Joaquim Silva, nora Ângela Silva, neta Laura Silva, seus cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho da Fé, Edifício Vila Barreiros,Bloco-3,R/C-Y, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:00 horas na referida capela.

Um agradecimento muito especial à Direção, Os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores da Casa de Saúde São João de Deus, ao Hospital Nélio Mendonça e ao Hospital dos Marmeleiros pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima quinta-feira (dia 18-09-2025) pelas 19h00 na Igreja Paroquial da Nazaré, freguesia de São Martinho.

Funchal, 14 de setembro de 2025.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas