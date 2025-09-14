Amadeu Dias da Silva

Sua esposa Francisca Silva, seu filho Joaquim Silva, nora Ângela Silva, neta Laura Silva, seus cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho da Fé, Edifício Vila Barreiros,Bloco-3,R/C-Y, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:00 horas na referida capela.

Um agradecimento muito especial à Direção, Os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores da Casa de Saúde São João de Deus, ao Hospital Nélio Mendonça e ao Hospital dos Marmeleiros pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima quinta-feira (dia 18-09-2025) pelas 19h00 na Igreja Paroquial da Nazaré, freguesia de São Martinho.

Funchal, 14 de setembro de 2025.