Seu filho Armando Fernandes Luís e esposa Maria Luísa Ferreira Nunes Luís, sua irmã, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, irmã, tia e parente, residente que foi à Rua de São José, nº 1 A, freguesia de Santa Luzia, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7.º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 17, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia de São José.

A Administração e Funcionários da Empresa Armando Fernandes Luís, Lda. participam o falecimento da Sr.ª D. Alzira Sancha Silva Luís, mãe do seu administrador Sr. Armando Fernandes Luís, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de São Martinho.

Funchal, 13 de março de 2026