Agradecimento e Missa do 7.º dia

30-08-2025
Álvaro de Caires Gouveia Batista
Álvaro de Caires Gouveia Batista
  • Freguesia| Caniço

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que amanhã, domingo, 31 de agosto, assinalando-se a intenção do 7.º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 9h00, na Igreja Paroquial das Eiras - Caniço, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 30 de agosto de 2025

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

