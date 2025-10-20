MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

20-10-2025
Alice Rodrigues de Gouveia Jardim
Alice Rodrigues de Gouveia Jardim
Faleceu com 86 anos
  • Freguesia| São Martinho

Sua filha, noras, genro, netas, netos, bisnetas, bisnetos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Alice Rodrigues de Gouveia Jardim, natural da freguesia de São Jorge residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 23 de outubro na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 20 de outubro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Sílvia Mata

silviamariamata@gmail.com

O fogo
19/10/2025 08:00

Pequenas, vocês que se “sente” aqui nos banquinhos todas à roda de mim que eu quero contar uma coisa a vocês que me sucedeu quando os meus pequenos eram...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas