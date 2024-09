A família, muito reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, assim como todas as expressões de pesar e carinho enviadas aos seus familiares.

Participa que hoje será celebrada missa do 7º dia pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho – Funchal, renovando os agradecimentos a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 21 de setembro de 2024